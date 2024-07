Ruffa Gutierrez babalikan Binibining Pilipinas

Taong 1993 nang lumahok si Ruffa Gutierrez sa 30th edition ng Binibining Pilipinas.

That year, in-announce ng Binibining Pilipinas Charities, Inc. ni Mrs. Stella Marquez-Araneta na magkakapantay lang ang tatlong titulo nila na Binibining Pilipinas-World, Binibining Pilipinas-Universe, at Binibining Pilipinas-International.

Si Ruffa nga ang kinoronahang Binibining Pilipinas-World at si Dindi Gallardo naman ang Binibining Pilipinas-Universe, at Binibining Pilipinas-International naman si Sheela Mae Santarin.

Sa Sun City, South Africa nag-compete si Ruffa sa Miss World noong November 27, 1993 kung saan nakuha niya ang korona bilang Miss World Second Princess.

At ngayong Sunday, babalik sa 60th edition ng Binibining Pilipinas sa Araneta Coliseum si Ruffa, hindi para mag-compete, kundi para maging isa sa hosts.

Excited nga si Ruffa sa pagbabalik niya sa Araneta Coliseum stage para mag-host uli ng nasabing beauty pageant.

Ilang beses na ring naging host ng Binibining Pilipinas si Ruffa.

Nang makausap nga namin si Ruffa ay tinanong namin siya kung ano ang pakiramdam na isa siya sa mga magho-host ng Binibining Pilipinas beauty pageant on Sunday (July 7)?

“Excited to be back as a host for Binibining Pilipinas 2024! I remember when I was crowned Binibining Pilipinas-World in 1993 like it was just yesterday.

“I can’t believe it was 31 years ago!” tsika ni Ruffa.

Oo nga, parang kailan lang noong sumali nga si Ruffa sa nasabing beauty pageant at natatandaan pa namin na nagbunyi ang sambayanan nang manalo siyang Miss World Second Princess!

Bongga! (Jun Lalin)