Paul Salas puno ng hugot sa relasyon kay Mikee Quintos

Kinabog ni Paul Salas ang girlfriend niyang si Mikee Quintos sa pag-alala sa kanilang relasyon.

Ang bilis ng panahon, dahil 2022 noong unang umamin ang dalawa na may ‘something’ sa kanila, at heto nga, nagsi-celebrate na sila ng (ikatlong) anibersaryo ngayong July.

Kung si Mikee ay simpleng, “Hapi anni burp sary @paulandre.salas” lang ang mensahe, puno naman ng pagmamahal at drama ang kay Paul.

“Happy anniversary match @mikee. I Pray lalo pa tayong bigyan ng opportunities ni Lord para mag-grow at mas lumakas pa ang relationship natin! Wala nang iba pang hihingin kundi magkasama tayong tuparin ang mga pangarap at plano ni Lord sa atin. I love you so much babe!!!” sabi ni Paul.

“I love you!” sagot naman ni Mikee.

At siyempre, kasama rin nilang nag-celebrate ang mga nagmamahal sa kanila, mula sa mga kabarkada sa loob at labas ng showbiz, at mga tagahanga.

Mababasa nga ang pagbati nina Kelvin Miranda, Jak Roberto, Crystal Paras, Kiel Rodriguez, at marami pang iba.

“Happy 3rd anniversary PaulKee. Stay strong always.”

“Sweet. Dream big together.”

“God bless sa relationship niyo.”

“Happy 3rd anniversary my happy pill.”

“Mahal namin kayo.”

Anyway, ang cute nga ng mga post nila ng mga photo nila na mula sa iba’t ibang date, at iba’t ibang ganap sa buhay nila, na magkasama.

Bonggadera! (Dondon Sermino)