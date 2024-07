Paul George babu sa LA Clippers

SA pagsisimula ng NBA free agency nitong July 1, may players nang nagtatalunan mula sa kani-kanilang dating teams.

Una sa listahan si Paul George na iniulat na aalis na sa Los Angeles Clippers.

Mababasag na ang Big 3 nila George, Kawhi Leonard at James Harden.

Kinumpirma ng Clippers nitong Linggo ang pag-alis ni George.

Kung hindi madidiskaril, destinasyon daw ng nine-time All-Star ang Philadelphia 76ers sa Eastern Conference.

Higit $200 million ang puwedeng hingin ni George, 34, para sa apat na taon koung aabot ng max value ang kanyang susunod na kontrata.

“Paul has informed us that he is signing his next contract with another team,” anang statement ng Clippers. “We will miss Paul.”

Idinagdag ng team na ilang buwan ding inupuan ang negosasyon kasama ang kumakatawan kay George pero hindi nagkasundo.

May $48.8M option si PG para sana sa 2024-25 season pero hindi ginamit at piniling sumubok sa free agency.

Mainam pa rin ang averages ni George na 22.6 points nitong nagdaang season, panalong itambal kina Joel Embiid at Tyrese Maxey sa Sixers.

Samantala, aalis na ng Bay Area si Chris Paul.

Hindi nag-resulta sa championship ang pakikipagtambalan ni Paul kina Steph Curry, Klay Thompson at Draymond Green sa Golden State. Naka-isang season lang si CP3 sa Warriors pero ini-waive na siya ng team.

Tatanggap sana si Paul ng $30 million sa Warriors sa susunod na season.

Ayon sa ulat ng ESPN, lilipat si Paul, 39, sa San Antonio Spurs. Makaka-tandem naman ng veteran guard si Rookie of the Year Victor Wembanyama.

Binigyan ng San Antonio si Paul ng $11 million. (Vladi Eduarte)