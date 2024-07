Maraming nalalaman si Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) chairman at CEO Alejandro Tengco sa mga dating opisyal ng administrasyong Duterte na pumadrino sa ilang illegal Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), ayon sa isang opisyal nitong Lunes.

Ayon kay Pagcor Assistant Vice President for External Communications Jun Alano, handa si Pagcor chief Tengco na ilahad sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pangalan ng mga dating opisyal ng gobyerno na pumadrino sa illegal POGO, ilan dito ay ang mga sina¬lakay na scam farm sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac.

“Sabi naman po ni Chairman Al Tengco ay sa tamang lugar po babanggitin niya at ibibulgar niya ang pangalan kaya siguro po baka maghihintay na lang si Chairman ng formal na im¬bestigasyon kung halimbawa man ay sa Senado,” wika ni Alano sa interview ng TeleRadyo Serbisyo.

“Malalim po kasi ‘yung ginagawa na¬ting pagsasaliksik. Binuklat natin talaga lahat ng records para hindi tayo magkamali at sigurado tayo doon sa impormas¬yon na hawak natin,” pagtiyak pa niya.

Nilinaw naman ni Alano na hindi lang isang dating government official ang pumadrino sa mga scam farm kundi marami pang iba.

“Mukhang si Chairman mismo ‘yung nakakatanggap ng mga tawag, mga medyo pahiwatig doon sa ilang opisyal. Hindi lang ho ata isa ‘yan e,” wika ni Alano.

“Opo, marami po. Alam n’yo naman po medyo malaking pera ‘yung pinag-uusapan sa negosyong ‘yan, so iba-iba po ‘yung mga lumalapit kay Chairman, sa Pagcor para mapagbigyan ‘yung ilang humihingi at gustong magkaroon ng lisensiya,” dugtong pa niya.

Nauna rito ay hinamon ni Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero si Tengco na pangalanan ang mga dating opisyal ng gobyerno na nag-lobby sa mga scam farm sa Central Luzon.