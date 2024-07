InaprUbahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region (RTWPB-NCR) ang P35 dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa.

Ibig sabihin nito, simula sa Hulyo 17, ang bagong daily minimum wage sa non-agriculture worker sa pribadong sektor ay P645 at P608 naman sa mga nagtatrabaho sa agriculture, service, o retail establishments na may 15 worker pababa at sa manufacturing na hindi lalagpas sa sampu ang empleyado.

Base Wage Order No. NCR-25, na inisyu noong Hunyo 27, 2024, tatlong wage hike petition ang tinalakay ng tripartite body, dalawa rito ay humihiling ng P750 daily minimum wage.

Sa ginawang pagbusisi sa umiiral na socio-economic conditions sa Metro Manila, lumabas na ang Consumer Price Index (CPI) ay tumaas sa 121.8 noong Mayo 2024 mula sa 118.1 noong Mayo 2023. Nangangahulugan na ang average inflation rate sa nasabing monitoring period ay 4.42%, mataas sa target ng gobyerno na 2 hanggang 4% para sa 2024.

Binanggit din sa wage order na ang poverty threshold, o ang minimum income na kailangan ng isang pamilya para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ay nakapako sa P452, base sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Inismol naman ng mga manggagawa at militanteng grupo ang wage hike order sa Metro Manila.

“Nananatiling napakalaki pa rin ng agwat ng P645 minimum wage sa family living wage na P1,200 kada araw. Pampapogi lang sa [State of the Nation Address] ni Marcos ang kakarampot na wage hike na ito,” saad ni Bayan Secretary General Renato Reyes.

“Hampaslupa ang tingin ng gobyerno sa mga manggagawa. By approving such a meager increase, the government is treating our workers as mere slaves, disregarding their basic needs and rights,” sabi ni Gabriela Women’s Party-list Rep. Arlene Brosas na nanawagan din na aprubahan ang panukalang P750 across-the-board wage hike na inihain ng Makabayan bloc.

“This P35 increase is an insult to Filipino workers. It’s barely different from the P25 wage hike implemented way back in 1989, and lower than the P40 hike granted last year,” dugtong pa niya. (Billy Begas/Eralyn Prado/Eileen Mencias)