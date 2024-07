Bibigyan ng administrasyong Marcos Jr. ng puwang ang mga concessionaire ng Metropolitan Water and Sewerage System (MWSS) para dagdagan ang si¬ngilin ng higit pa sa naaprubahan dahil sa pagbulusok ng piso.

Sabi ni MWSS Chief Regulator Patrick Lester Ty, magkakaroon ng public consultation tungkol sa pagsama sa si¬ngilin ng mga concessionaires ang epekto ng paghina ng piso laban sa dolyar at iba pang foreign currency ngunit wala pa siyang detalye tungkol dito.

“I don’t have the details,” sabi ni Ty. “But anything that involves money, we always do consultation.”

Nang tanungin kung bakit nagkaroon ng ganoong decision, sinabi ni Ty na wala ‘yun sa kamay niya at hindi siya ang nagdedesisyon sa mga ganoong bagay.

“That’s beyond my paygrade…I’m not party to the decision,” sabi ni Ty.

Tinanggal na ang tinatawag na fo¬reign currency differential adjustment (FCDA) sa mga sinisingil ng Manila Water Company Inc. at ng Maynilad Water Services Inc. simula noong Nobyembre 2021 nang nabraso silang pumirma ng bagong kontrata sa pamahalaan o ng Revised Concession Agreement noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte.

Pinapayagan ng MWSS noon ang FCDA o adjustments sa singil kapag gumagalaw ang piso dahil may mga foreign loans na minana ang concessionaires mula sa MWSS na kailangang bayaran at may mga bayarin din sila sa mga foreign suppliers at mga bagong foreign loans.

Hindi pinagkakakitaan ng mga water concessionaires ang FCDA sapagkat tatabla lamang dapat ito para hindi sila malugi. Noong Nobyembre 2021, nasa P50 lamang ang palitan ng piso sa dolyar. Nu’ng 2022, nag-average na ang palitan ng piso sa P54.48 at humina pa ito uli sa P55.63 nu’ng nakaraang taon. Ngayong taon, nasa P56.52 na ang average na palitan at bumagsak na ito sa P58 laban sa dolyar noong Mayo.

Kinilala ng economic managers,¬ partikular na ang Development Budget Coordination Committee, ang paghina ng piso sa meeting nito noong nakaraang linggo nang binaba na nila ang halaga ng piso. Ngayong taon, inilagay na ng DBCC ang halaga ng piso sa P56-P58 laban sa dolyar mula sa P55-P57 na kanilang pinagkasunduan noong Marso 22, 2024. ¬(Eileen Mencias)