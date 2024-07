May kasamang iba ang dyowa

Ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko na habang katabi ko raw ang boyfriend ko ay kasama rin namin ang kabit daw niya. Sa tunay na buhay, wala naman akong alam na nagchi-cheat siya sa akin. Maayos at tahimik ang relasyon namin. Pero sa panaginip ko, alam ko raw na kabit daw niya ‘yun. At kahit na ako ‘yung ka-holding hands niya, nakita ko na nagri-reach out din siya doon sa girl. So parang pinagsasabay kami. OA lang ba ako?

For sure, isa sa mga pinagaalala mo bilang may karelasyon ay ang pangamba na mayroong iba o nagloloko sa iyo ang dyowa mo. Posible itong magdulot ng halo-halong emosyon, kahit pa nga panaginip lang ito.

Pero kabilang sa mga common dream ang cheating ng boyfriend. Pero, representasyon din nga ba ito na ganito rin ang inaasta sa iyo ng dyowa mo sa tunay na buhay?

Kapag napanaginipan mo ang tungkol sa cheating, isipin mong hindi ito totoo. Pwede mong sabihin na maaari itong mangyari, pero tandaan mo na ito ay panaginip lamang at hindi nangyari. Kung naranasan mong lokohin ng ibang tao o ng dati mong karelasyon, isipin mong ibang tao naman ang kasama mo ngayon. Huwag mong buksan ang sarili mo sa mga ideya na wala pa namang basehan dahil masisira lamang ang inyong smaahan.

Posibleng napanaginipan mo ito dahil sa mga nakaraan mong experience.

Kahit pa nga matagal nang lumipas ang isang pangyayari, kung may matindi itong impact sa buhay mo ay posibleng magbalik ang emosyon o alaala sa mga sandaling ito.

Maaaring repleksyon ng panaginip mo ang kawalan ng proper communication o kaya naman ay pakiramdam ng pagka-insecure at kawalan ng tilwa sa inyong relasyon.

Baka naman mayroon kayong unresolved issues na kailangan niyong harapin. Ang pagtakas sa mga dating issue ay hindi makakatulong para maresolba ito dahil kalaunan ay lalabas din ang mga emosyong ito na magdudulot ng hidwaan sa inyong samahan.

