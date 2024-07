Makakaasa ng dagdag na mga kagamitan at mga pagsasanay ang Philippine Air Force upang mas lalo pang mapalakas ang puwersa nito.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ika-77th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Basa Airbase sa Floridablanca, Pampanga nitong Lunes nang umaga.

Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay magtuloy-tuloy ang pagpapalakas sa kakaya¬han ng Philippine Airforce sa pamamagitan nang pagbili ng mga air assets, pagpapalakas sa cyber warfare communication systems at pagpapatupad ng mga programa para sa mga personnel.

Tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Armed Forces of the Philipppines (AFP) na bubuhusan ng pondo ng Kamara de Representantes ang programang modernisasyon ng buong sandatahang lakas sa taunang budget nito.

Ito ang mensahe ni Romualdez sa pagdiriwang ng ika-77 anibersaryo ng Philippine Air Force (PAF).

“We are committed to providing the necessary legislative support to ensure that the modernization programs and welfare initiatives for our armed forces are fully funded and effectively implemented. We will continue to work on policies that enhance our defense capabilities, improve the conditions of service for our soldiers, and ensure that the Philippines remains safe and secure,” paniniyak ng speaker.

Ayon pa kay Romualdez, ang Marcos administration, kabilang ang Kongreso ay naninindigan sa pangako nitong palakasin ang kakayahang pang-depensa ng bansa. (Aileen Taliping/Eralyn Prado/Billy Begas)