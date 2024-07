Magical Zap nagpasiklab

MULA umpisa hanggang sa pagtawid ng meta ay nakapanood ng magandang bakbakan ang mga karerista nang manalo ang kabayong si Magical Zap sa Philracom Rating Based Handicapping System race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Kumaripas sa largahan sina Prince Arman at Magical Zap para magtagisan ng bilis sa unahan habang nanonood sa tersero at pang-apat na puwesto sina Celebrity at Raxa Bago, ayon sa pagkakasunod.

Pagsapit sa kalagitnaan ng karera ay matindi pa rin ang bakbakan sa unahan sa pagitan nina Magical Zap at Prince Arman, lamang sila ng anim na kabayo kina Celebrity at Raxa Bago.

Umungos ng dalawang kabayo si Magical Zap kay Prince Arman papalapit ng huling kurbada habang nasa tersero puwesto ang rumeremateng si Paramount na galing sa bandang likuran.

Abante pa rin ng dalawang kabayo si Magical Zap nang biglang tawagin ng race caller si Raxa Bago na humahabol sa tabing balya.

Pero hindi na nila naabutan si Magical Zap, nanalo ito ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Raxa Bago, tersero si Paramount habang pang-apat si Prince Arman.

Sinakyan ni jockey MR Elios, inirehistro ni Magical zap ang tiyempong 1:29.8 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Leonardo “Sandy” javier ang P11,000 added prize.

Nakopo ng ownet ni Magical Zap ang P7,000 habang P2,000 at P1,000 ang second at third placer na sina Raxa Bago at Paramount, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)