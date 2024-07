Kristina Knott, Robyn Brown laglag sa 2024 Paris Games

DUMAUSDOS ang Filipino-American sprinter na si Kristina Marie Knott sa kailangang listahan na Top 48 upang tuluyang magpaalam sa kanyang inaasam na pagkuwalipika sa pamamagitan ng Olympic ranking sa women’s 200m event ng athletics sa nalalapit na Paris Olympic Games sa France.

Ang 20-anyos na si Knott ay tuluyang nakabitiw sa paglalambitin nito sa delkadong panghuling puwesto matapos ang huling araw para sumali sa mga kompetisyon at nahulog sa magkukuwalipikang nangungunang 48 silya sa basehan na Road to Paris.

Si Knott, na Philippine record holder sa 100m at 200m at 2019 SEA Games 200m champion, ay huling kumatawan sa Pilipinas sa bisa ng Universality rule sa 2020+1 Tokyo Olympics sa 200m.

Huling nagkaroon ng tsansa si Knott na maging kuwalipikado sa Olympics nakaraang linggo sa Bahamas National Championships ngunit kinulang sa kinakailangang 22.57 qualification standard kung saan hindi din ito nakakakuha ng anuman sa kinakailangan nitong importanteng puntos.

Ito ay dahil ang mga bisitang atleta ay hindi maaaring makakuha ng puntos sa ibang bansa kundi sa National Open.lamang.

Si Yuting Li ng China ay tumakbo ng 23.22 para manalo sa Chinese National Champs na magbibigay sa kanya ng score na 1,212 at makikita sa kanyang average na 5 score para tumalon mula 1172 hanggang 1193 sa Road to Paris Ranking na magpapatalon sa kanya mula 52 puwesto patungo sa 34th para lampasan si Knott.

Ang mga resulta ng humigit-kumulang 30 national championships sa buong mundo ay matalinong isinagawa ng mga naghahangad na bansa noong Hunyo 29-30 na ang deadline ay Hunyo 30 para magkuwalipika sa Olympiada.

Ang tanging paraan para makapunta ngayon si Knott sa Paris, ay kung may aaatras sa mga atleta na kuwalipikado sa Top 48 o kung bibigyan ito muli sa Universality women’s spot kung hindi mananatili ang kasama sa national team na kapwa Fil-Am na si Lauren Hoffman sa Top 40.

Una nito ay nahulog din sa kanyang kampanya ang Asian champion na si Robyn Lauren Brown matapos magkasya lamang sa ika-47 sa ranking kung saan kinakailangan lamang ang mangungunang 40 sa listahan.

Ang 29-anyos na si Brown ay naging 2023 Asian Champion sa 400m hurdles at kinatawan din ang Pilipinas sa 2023 World Championships sa Budapest, Hungary. Sumabak ito sa US, Philippines, Hong Kong, Spain, Belgium, Canada at France sa mga qualifying attempt.

Sa ngayon, si EJ Obiena lamang ang awtomatikong nakapagkuwalipika sa mens pole vault habang naghihintay sina John Cabang sa mens 110 hurdles na nasa ika-29 sa kailangang 40 at si Hoffman sa women’s 400m hurdles na nasa delikadong 37 puwesto sa kailangang 40 sa qualifying slot para sa Paris Olympics. (Lito Oredo)