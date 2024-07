Kheith Rhynne Cruz astig sa WTT Youth

NAKAPAGTALA muli si Kheith Rhynne Cruz nang isa pang milestone para sa Philippine table tennis nang makuha niya ang WTT Youth Contender Westchester 2024 U19 girls singles division sa Pleasantville, New York.

Tinalo ni Cruz ang nakatapat na si Lichen Chen ng United States, 11-5, 11-13, 11-8, 12-10, para makuha ang titulo, na kanyang ikalawang WTT (World Table Tennis) youth contender crown sa loob ng walong buwan matapos makuha ang Puerto Princesa final noong Oktubre 2023.

Ang 17-anyos mula sa Paco Citizen Academy Foundation ay nagtala ng 2-0 sa Group 1 matapos talunin sina Louise Fan ng Canada at Rachel Wang ng United States, kapwa sa straight sets, at nanalo kay Daymar Castro ng Puerto Rico, 11-5, 11-8, 11-4, sa semifinals.

Pumangalawa rin si Cruz sa U19 mixed doubles matapos silang matalo ni Bosman Botha kina Naresh Nandan at Rachel Wang, 11-6, 8-11, 11-8, 8-11, 11-9.

Ikinatuwa ng Philippine Table Tennis Federation (PTTF) ang pinakabagong tagumpay ni Cruz, na umaasa na patuloy siyang gagaling upang maging kuwalipikado para sa 2028 Olympics sa Los Angeles.

“Talagang ipinagmamalaki ng PTTF ang mga nagawa ni Cruz matapos manalo ng dalawang WTT Under 19 youth contender championships sa wala pang isang taon. Naniniwala kami sa kanyang mga kakayahan, at sa tamang suporta, pagsasanay at patnubay, naniniwala kami na siya ang aming pinakamahusay na taya upang kumatawan sa Pilipinas sa 2028 Olympics. She has a very bright future ahead of her,” sabi ni PTTF President Ting Ledesma.

Samantala, inihayag din ng PTTF na ang Huaching Invitational Tournament ay hindi magpapatuloy ngayong taon dahil sa mga pagsasaayos ng venue.

Bago tumapos ng runner-up sa mixed doubles, tinalo nina Cruz at Botha sina Yashraj Shah at Amoolya Menon, 6-11, 12-10, 11-7, 11-9, sa quarterfinals, at nanalo kina Krish Gandhi at Chen, 8- 11, 11-6, 11-8, 11-8, sa semifinals.

Si Cruz ay patuloy na makikipagkumpitensiya sa Estados Unidos sa mga darating na linggo habang siya ay nakapasok sa Westchester Open, Alabama Nationals, at sa San Francisco WTT Youth Contender. (Lito Oredo)