July 02 2024 – Martes

Metro Manila Turf Club Tanauan City Batangas

R01 – 2 Carmela’s Love, 3 Israel

R02 – 1 Hellguy, 4 Thriller

R03 – 4 Kipitaki, 1 Shine

R04 – 4 Margaux, 2 Daginding

R05 – 1 Silver Lining, 4 Bossa Nova

R06 – 3 Don̈a Leoncia, 1 Performance Gear

R07 – 6 Success Of Times, 4 Sneaky Ise, 2 I Like This Girl, 1 Manlot Island

Solo Pick: Carmela’s Love, Kipitaki, Margaux

Longshot: Hellguy, Silver Lining