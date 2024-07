Kakaibang ideya sa sustainable transport system

Kapag sustainable transport system ang pag-uusapan, lagi na lang electric vehicles at human-powered vehicles ang nababanggit.

Kaya nagpapasalamat tayo sa mga urban planners, visionaries at matatapang na pinunong mga LGU na gustong sumubok sa mga out-of-the-box na sistema ng transport. Bukas po kasi sila sa mga hindi ordinaryong ideya.

Tulad sa Baguio City. Gagawa ng feasibility study ang Bases Conversion & Development Authority (BCDA) at Zip Infrastructure Co. Ltd para sa cable cars – tatawaging Zippar – sa loob ng Camp John Hay, Baguio City.

“The Zippar or self-driven cable cars to be tested in Baguio City, could be a game-changer for urban public transport. We hope to determine the possibility of adopting Zippar to a highly congested metropolis like Metro Manila,” papuri ni Transportation Secretary Jaime Bautista.

Ang pag-aaral sa operasyon at maintenance ay gagawin ng Zip Infrastructure. Ang mga cable car ay self-driven, automated at nasa sa control center ang operator.

Maganda etong alternatibo sa Baguio City kung saan sumisikip na ang daloy ng trapiko, lalo na kung peak season ng mga turista. Magkakaroon ng mas efficient na paggalaw ng mga bakasyonista at mga residente.

Sa Bonifacio Global City (BGC), monorail naman ang gustong itayo ng Alliance Global Group ni Andrew Tan sa pagitan ng MRT Guadalupe station at Uptown Mall BGC. Binansagan naman ito na Skytrain.

Noon pang 2018 pumasa ang proposal nila sa NEDA at DOTr, pero hindi pa nagalaw ang project hangga ngayon. Natengga ang project at naging biktima rin ng nangyaring Covid 19 pandemic.

Sabi ni Kevin Tan, chief executive officer ng Alliance Global Group, sa isang interview kailan lang, interesado pa sila na isulong ang project. Yung lang, mapapalaki na ang budget batay sa kasalukuyang presyo ng materyaleskumpara sa original na P3.9 bilyon.

Ganun man, bukas pa sila sa posibilidad na ituloy ang pagtatayo ng Skytrain monorail.

Sinabi rin ni AGI investor relations director Caroline Kabigting, the project “is still being held in abeyance with the government. But it’s something that we continue to pursue, we hope to pursue.”

Base sa orihinal na plano, ang 2-kilometro na Skytrain monorail ay tatakbo na fully automated; nasa control center ang operator. Makikinabang rito ang mga pumamasok sa BGC araw-araw na tinataya sa bilang na 100,000.

Magkakaroon ito ng interconnection sa MRT Guadalupe station at Metro Manila Subway BGC station.

Samantala, sa siyudad ng Ilagan, Isabela nabalita ang pagtatayo ng isang ‘podcar’ transport system. Automated rin ito at elevated ang daanan sa ibabaw ng kalsada. At ang pinakamaganda sa lahat, ito ay tatakbo sa power ng solar. Ginagamit na ang ganitong sistema sa Germany, Japan at Tsina.

Itatayo ng ‘podcar’ transport ng kumpanyang Futran System na walang gastos ang pamahalaan ng Ilagan. Bukod rito, magkakaroon ng parte ang LGU sa kikitain ng bagong transport system.

May sampung kilometro at siyam na istasyon ang buong linya na itatayo. Nag-groundbreaking na sila noong Nov 2023, at inaasahang tatakbo matapos ang dalawang taon.

Sa mga kinauukulan, na kung mahirap isagawa ang mga tradisyunal na solusyon sa transportasyon, panahon na para mag-isip ng mga bago at kakaibang paraan, gaya ng ginagawa sa Baguio City, BGC at Ilagan City.