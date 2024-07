June Mar Fajardo iiwas sa sobrang foul

FOCUS na sina June Mar Fajardo at ang Gilas Pilipinas sa Latvia at Georgia sa FIBA Olympic Qualifying.

Toka ng Filipinos ang hosts at world No. 6 Latvia sa July 4 ng madaling araw (oras sa Manila) bago ang No. 23 Georgia kinagabihan.

Silat sina Fajardo at ang Gilas sa Turkey 84-73 at sa Poland 82-80 sa dalawang sparring matches.

“All our focus will be on Latvia and Georgia,” ani team manager Richard del Rosario bago tumulak ang Gilas pa-Riga. “We will put them under the microscope and look for ways to win.”

Isang tiket sa Paris Olympics bago matapos ang buwan ang taya sa OQT.

Sina June Mar at Kai Sotto ang twin towers ng Nationals na ilalagay ni coach Tim Cone sa gitna, kasama sina Japeth Aguilar at Carl Tamayo.

Si Justin Brownlee pa rin ang aasahan ng Gilas na panggagalingan ng puntos, pero kaya ding mag-deliver nina Kevin Quiambao, Calvin Oftana, Mason Amos.

Gagamiting pangunahing playmaker si Dwight Ramos, kasama sina Chris Newsome at CJ Perez.

Mahalaga ang bawat posesyon, dapat bihira lang ang bolang itatapon.

“We need to limit our turnovers and get locked in defensively,” dagdag ni del Rosario. “It’s not about competing, it’s all about winning.”

Kailangan ding alagaan ng bigs ang fouls, lalo’t kontra Polish squad ay natawagan ng lima si Sotto at apat kay Fajardo.

“We were good against Turkey, we were better against Poland,” obserbasyon pa ni del Rosario. “But we have to be at our best from here on out.” (Vladi Eduarte)