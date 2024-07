Jessy Mendiola balik-Kapamilya

Nagkagulo ang mga netizen sa social media post ng Star Magic at ABS-CBN na may nagbabalik na Kapamilya.

Sa art card na pinost ay makikita ang anino ng isang babae na may mahabang buhok at ayon sa caption, ang nasabing Kapamilyang nagbabalik ay, “One of the world’s most beautiful faces and one of the leading ladies of Star Magic.”

Naging busy nga ang mga online marites sa paghula kung sino ito.

May ilang nanghula na si Angel Locsin ito, pero may mga kumontra at sinabing hindi naman Star Magic artist ang asawa ni Neil Arce.

May humula rin ng Erich Gonzales, Kristine Hermosa, Pia Wurtzbach, Liza Soberano, at Jessy Mendiola.

Pero ang tamang sagot ay si Jessy dahil narinig namin ang balitang ito after ng presscon ng upcoming movie ni Lovi Poe sa Regal Films na ‘Guilty Pleasure’ noong April.

Kinumpirma rin ito ng scriptwriter ng pelikula na si Noreen Capili sa aming usapan sa social media platform na X (dating Twitter).

Nag-comment din ng ilang red heart emojis sa Facebook post ng Kapamilya ang asawa ni Jessy na si Luis Manzano.

Apat na taon din na namahinga sa showbiz si Jessy, ha!

Taong 2020 nang huling mapanood si Jessy bilang host sa TV show na ‘Fit for Life’ at December ng taong din iyon ay na-engage siya sa long time boyfriend niya noon na si Luis Manzano.

February 21, 2021 naman naganap ang kanilang civil wedding at mula nga noon ay nag-focus siya sa pagiging asawa ni Luis.

Sinilang naman niya ang kanilang unang anak na si Isabella Rose Manzano or Peanut noong December 29, 2022.

February 15 naman ngayong taon nang muli silang ikasal pero this time ay sa isang simbahan naman sa Coron, Palawan.

Pagbabalik din ito ni Jessy sa Star Magic na humawak ng career niya mula taong 2007 hanggang 2019 kung kailan naging bahagi siya ng Viva Artists Agency.

Kumpirmado naman na ngayong July 2 magaganap ang contract signing ni Jessy sa ABS-CBN at Star Magic.

Bonggels! (Byx Almacen)