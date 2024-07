Jema Galanza magiging libero sa Alas Pilipinas?

KAKAIBANG puwesto ang magiging responsibilidad ng mahusay na outside hitter na si Jessica Margaret ‘Jema’ Galanza sa kanyang pagsusuot ng uniporme ng Pilipinas sa gaganaping 2024 FIVB Women’s Volleyball Challenger Cup mula Hulyo 4 hanggang 7 sa Ninoy Aquino Stadium.

Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga miron ang pagkakaiba sa magiging laro ni Galanza na isa sa tatlong idinagdag para mas palakasin ang bumubuo na mga bata at beteranong manlalaro sa Alas Pilipinas na sasagupa sa powerhouse na Vietnam sa matira matibay na quarterfinals sa Hulyo 5.

Ipinaliwanag mismo ni Alas Pilipinas coach Jorge Souza de Brito ang dahilan kung bakit nito itinalaga si Galanza sa mahirap na posisyon dahil sa posibleng hindi paglalaro ng naunang libero na si Jennifer Nierva at hirap nito tumalon matapos na magtamo ng minor foot injury.

“(Jema Galanza) hasn’t jumped for several days because she fell on her foot. It was painful, but as I said before, not yet decided,” sabi ng beteranong FIVB at Brazilian coach na si De Brito. “Something happened (to Jema’s foot) but now, she is feeling better, but she didn’t jump for days.”

Ipinaliwanag din ni De Brito na maganda ang istatistika ng five-time PVL Best Outside Hitter at MVP na si Galanza sa digs at receptions na isang malaking opsiyon para mas mapalakas ang depensa ng koponan.

“Until now, we don’t have Jen (Nierva) and Eya (Laure) from Chery and we cant bring new players so we need to find one inside our group. But (it’s) not confirmed yet who will be (the second libero),” sabi ni de Brito.

Nagawa ni Galanza tapusin ang pool phase ng 2024 PVL All-Filipino Conference sa Top 10 sa digs upang maging isa sa dalawang spikers sa listahan bukod sa reigning league MVP Brooke Van Sickle na nasa ikapitong puwesto.

Si Galanza din ang pangalawang pinakamataas sa bilang ng reception para sa isang hindi libero sa likod ni Grethcel Soltones ng Akari. (Lito Oredo)