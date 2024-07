MAHIGIT sa 22,000 pulis at force multiplier ang ikakalat sa paligid ng Batasang Pambansa para sa ikatlong State of the Nation o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22.

Ayon kay National Capital Region Police Office (NCRPO) Director at Task Force SONA Commander Police Major General Jose Melencio Nartatez Jr., umaabot sa kabuuang 22,621 security forces ang ikakalat sa paligid ng Kongreso sa Quezon City.

Kabilang dito ang nasa 17,971 pulis mula sa NCRPO, 1,879 pulis mula sa Police Regional Office (PRO) 3 o Central Luzon at 4B o Mimaropa, gayundin ang nasa 2,771 mula sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno.

Magsasagawa rin ang NCRPO ng simulation exercise sa susunod na mga araw upang matukoy nila kung magiging epektibo ang kanilang ilalatag na preparasyon.

Bantay-sarado rin aniya ang mga matataong lugar tulad ng mga mall, simbahan at mga vital installations gaya ng mga terminal, airport at pantalan.

Siniguro din ni Nartatez ang seguridad sa paligid ng Mendiola, US Embassy at EDSA shrine kung saan inaasahan ang mga klos protesta sa SONA. (Edwin Balasa)