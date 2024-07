Higit 1M puno naitanim ng GCash, Aboitiz Foundation

Pumalo sa 1,150,000 mga mangroves at puno ang naitanim sa iba’t ibang key sites sa Cebu simula noong 2021 bilang bahagi ng kolaborasyon sa pagitan ng nangungunang finance application na GCash at ng Ramon Aboitiz Foundation Inc. (RAFI).

Sa pamamagitan ng “One to Tree” program at GForest, nagtulungan ang GCash at RAFI upang makapagtanim ng mga punong makatutulong na mapahina ang epekto ng climate change at makapagbigay ng kabuhayan sa mga komunidad na malapit sa key sites sa Cebu.

Ang kolaborasyong ito ay may tatlong inisyatibo na unang sinimulan sa dalawang lugar sa loob ng Luyang Watershed sa Carmen. Umaabot sa mahigit 375 ektarya ang isang site na sinasakop ang mga barangay ng Caurasan, Upper Natimao-an, Liboron, Ipil, Cantumog, at Lower Natimao-an.

Samantala, 355 ektarya naman ang sakop ng isang lupain na may planting sites sa mga barangay ng Upper Natimao-an, Corte, Ipil, Caurasan, Hagnaya, Lanipga, at Cantumog. Umaabot sa 600,000 puno ang naitanim sa dalawang lupain na ito.

Iba’t ibang uri ng puno rin ang naitanim sa mga lupain partikular na ang mga native trees tulad ng bangkal, mamalis, molave, nangka, at narra pati na mga fruit-bearing trees tulad ng avocado, cacao, cashew, coffee, guyabano, mangosteen, at rambutan na pawang may mataas na survivability rate na 93%.

Ayon kay RAFI President at CEO ​​Amaya Aboitiz-Fansler, ang kolaborasyong ito ay nagbibigay oportunidad sa kompanya na maabot ang mas maraming mga tao at mabigyan sila ng oportunidad na makapag-ambag sa pangangalaga sa kalikasan.

“Through this partnership, people can build forests one tree at a time, and also help in community-building and income augmentation of locals. This is a win for the environment and a win for Cebuanos,” sabi niya.

Ang Luyang Watershed ay isang importanteng ecological area sa Cebu na nagbibigay supply ng mahigit 24,000 cubic meters ng surface fresh water.

Ang malawakang pagtatanim ng puno sa dalawang lupain ay inaasahang makatutulong sa rainwater percolation na makapagpapataas ng water table na nagsu-supply sa mga bukal na sumusuporta sa surface water ng mga ilog. Nakatakdang makita ng mga kalapit na komunidad ng Cebu, Mandaue, at Lapu-Lapu ang benipisyo nito sa kanilang mga water supply.

Ipinahatid naman ni GCash Head for Sustainability CJ Alegre ang pasasalamat ng GCash sa RAFI, iba pang partner organizations, higit na sa mga GForest users na patuloy na nagtatanim ng mga punla para sa kinabukasan.

“The success of our Cebu initiatives with RAFI proves that by leveraging the power of collaboration and science-based innovations, we can make meaningful progress in our pursuit of a greener and more sustainable world,” saad ni Alegre.

Ang pangatlong inisyatibo naman ay nakalaang magtanim ng 550,000 na mga buto ng mangrove sa Daanbantayan, San Remigio, at Medellin na pare-parehas na malapit sa Tañon Strait, ang pinakamalaking marine protected area sa Pilipinas sa ilalim ng National Integrated Protected Areas System.

Samantala, kalakip ng selebrasyon ng Philippine Arbor Day nitong Hunyo 25, limang bagong uri ng mga puno ang maidadagdag sa GForest na nakatakdang itanim ng RAFI sa Carcar, Cebu. Ang limang mga puno ay molave, mamalis, jackfruit, guyabano, at avocado.

Sa kasalukuyan, mahigit 2.8 milyong iba’t ibang puno na ang naitanim sa buong Pilipinas mula sa mangroves, natives, at fruit-bearing trees.