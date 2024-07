SOSYAL na kikay. Ganito ang peg ni Heart Evangelista sa Paris Fashion Week basta may nakasalubong siyang Pinoy.

Kikay na kikay pa rin ang Kapuso actress kahit saan basta may kababayan siyang naispatan o bumabati sa kanya.

Kahit shalang shala ang outfit para sa Paris Fashion Week, kikay na kikay pa rin ang fashion icon basta’t may nakasalubong na kapwa Pinoy.

Sa isang video na ini-upload ng fan, sumagot si Heart nang batiin siya ng kanyang supporter. Pabiro din niyang sinabi na bibili lang siya ng corned beef kaya bonggang bongga ang kanyang porma. Matatandaang running joke sa mga tagahanga ni Heart ang katagang ito dahil minsan na siyang rumampa ng naka-gown para pumunta sa grocery at bumili nga ng corned beef. “Love it ang ganda goddess of all goddesses” “Kay sexy naman ni miss” “Pag mayaman corned beef pag mahirap sardinas love you Heart”