Early Birds stag bida sa tag-ulan

SIMULA na ang Early Birds Derby, mga stag na ang bida ngayon dahil lugon na ang cock natin kaya masusubukan natin ngayon ang ating mga breed at kung nasa tamang daan o sistema ba tayo.

Pag-aralan ang mga galaw at performance ng mga stag para kung anuman ang malaman ninyong mali ay maitama agad sa darating na breeding season at malapit na rin iyun, mga ilang buwan na lang mga kasabong.

Mararaming pangmasang derby, doon muna i-testing ang mga breed ninyo para hindi masakit sa bulsa kung sakaling hindi maganda ang iskor para hindi na rin nakakahiya sa mga financer natin, dapat alagaan at protektahan din natin iyung mga nagpi-finance sa mga manok natin.

Basta unang payo ko kapag nagbi-breed kayo ay gastusan ninyo para hindi sayang ang pera at panahon, kumuha na kayo ng mamahaling materyales mula sa mga kilalang breeder o kaya kahit backyard lang kung mapagkakatiwalaan naman at siguradong magaganda at maiinam ang bloodline ay go kayo.

May mga seminar naman sa breeding, conditioning at marami pang iba na ino-offer, kahit mahal sige lang kasi sure na may matututunan kayo at malaki ang maitutulong sa inyo.

***

Sa Ilocos Sur, marami ang nag-aabang sa Hari ng Ylocandia Derby, isa kasi ito sa may magagandang premyo na labanan, nakaraang edition lamang ay ang daming sumali dahil elims pa lang ay may mga per win na at may sharing kapag naka-perfect 3 points, mas malaki ang guaranteed prize ngayon kasi nakaraan ay umabot sa P9M mahigit ang total prizes.

***

Congratulations kay sabong sensation at kaibigan natin na si Ka Rex Cayanong, kampeon na naman, pangalawang championship na niya ngayong taon.

Una sa MSK Angono Rizal 3-Cock Derby at nakaraan lamang ay naghari naman siya sa 4-Cock Derby na binitawan sa ruweda ng San Roque Cockpit Arena sa Marikina City.