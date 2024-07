Tinawanan lamang ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang banta ni da-ting senador Leila de Lima na kasuhan ang mga da¬ting opisyal ng gobyerno na nag-imbento ng tatlong drug case sa kanya.

Tinukoy mismo ni De Lima sina dating pangulong Duterte at dating Justice secretary Vitaliano Aguirre II na kakasuhan sa pag-imbento ng tatlong drug case laban sa kanya.

Noong nakaraang linggo, dinismis ng Muntinlupa RTC ang ikatlo at huling drug case ni De Lima matapos paboran ang inihain nitong demurrer to evidence.

Babala naman ni Duterte, huwag nang maghain ng kaso si De Lima dahil baka pagsisihan lang niya ito.

“Find your peace where you are now. ‘Wag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo ‘yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi naman ako nag-rock n roll,” wika ni Duterte noong Linggo.

Nirerespeto naman ni Duterte ang pagbasura ng korte sa mga drug case ni De Lima.

“There’s a verdict rendered by the court and we have to respect it; democracy is working well in our country,” saad ng dating pangulo.