David Licuaco mas bet ‘laplapin’ ni Divine Aucina kesa Jak Roberto

Parehong nakasama ni Divine Aucina sina David Licauco, Jak Roberto!

Si Jak ay madalas ka-partner ni Divine sa mga episode ng show noon ni Eugene Domingo sa GMA-7.

Si David naman ay kasama niya ngayon sa pelikulang ‘That Kind of Love’ na bida nga si Barbie Forteza, at dinirek ni Cathy Camarillo.

Si Jak ay muntik-muntikan na niyang matikman, makalaplapan sa harap ng kamera noon.

At sa tanong kung sino sa dalawa ang mas bet niyang lapain, halikan, laplapin, makapiling, heto nga ang sagot niya.

“Si Jak kasi, nakasama ko nga siya noon, ang character ko noon ay palaging naghahabol sa kanya. Muntik-muntikan na kaming magkaroon ng kissing scene noon, pero hindi natutuloy.

“Ang eksena, palagi akong nasasampal. Mali ang mga direksiyon. Hahahaha!

“Nangmamanyak ako kay Jak noon. Ganun lagi ang role ko. Hahahaha!” chika ni Divine.

So, sino nga kina David, Jak ang bet niyang makalaplapan?

“Si Jak kasi muntik na, pero hindi natuloy.

“Teka, lapain ba? Parang nilamon, ha! Hahahaha!

“Pero mas bet ko si David. Bet ko kasi ang mga Korean cutie.

“At saka, nakita ko kasi kung gaano siya ka-professional kay Barbie. So, naisip ko, baka pag kami na, professional din siya. Hahahaha!” natatawang sabi lang ni Divine.

Pero siyempre, chika lang `yon, at aminado naman si Divine na super kilig siya kina Barbie, David. Ibang klase raw kasi ang chemistry ng dalawa, na kapag kaeksena nga niya, natutulala siya sa tindin ng chemistry ng mga ito.

Anyway, si Divine na nga ang binansagang isa sa mga ‘Pambansang Best Friend’ dahil sa rami na rin ng mga bidang artista, na siya ang gumanap na best friend, ha! Kasama niya sa liga na `yon sina Nikki Valdez, Cai Cortez, Kakai Bautista.

Naging best friend siya nina Beauty Gonzalez, Carla Abellana, Julia Barretto, Bea Alonzo, at ngayon nga ay kay Barbie sa ‘That Kind of Love’!

Bongga!