Dagdag benepisyo

Kamakailan ay naisabatas na ang panukalang taasan ang teaching supplies allowance ng mga guro sa public schools. Sa ilalim ng Republic Act (RA) 11997 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act, itataas sa P10,000 kada school year ang teaching supplies allowance ng mga public school teacher simula School Year 2025-2026.

Malaking bagay ito para sa ating mga public school teacher na noong 13 taon na ang nakalipas ay P700 kada school year lang ang nakukuhang chalk allowance.

Isa ang batas na ito na alay sa ating mga public school teacher na inihain at isinulong ng inyong Kuya Pulong sa Kongreso.

Bukod diyan, nai-file din natin ang House Bill (HB) 4697 na ang layunin ay mabigyan ng scholarships ang mga public school teacher at educational assistance ang kanilang mga anak.

Naikuwento ko na rin sa mga naunang kolum ang HB 10270 na ang layunin naman ay ibase ang promosyon ng mga public school teacher sa kanilang galing at kakayahan, sa halip na kung may bakante lamang na posisyon o kailangang punuing quota.

Lilikha ng mga dagdag na posisyong Teacher IV hanggang Teacher VII na may kaukulan ding pagtaas sa mga sweldo. Sa ganitong paraan, lalaki ang kita at mapo-promote ang mga public school teacher na gustong magpatuloy sa pagtuturo. Naiakyat na ang bill sa plenaryo ng House of Representatives bago mag-adjourn ang sesyon noong Mayo.

May isa pang panukalang batas na pabor sa ating mga public school teacher na gustong maipasa ng inyong Kuya Pulong. Ito ang HB 456 na ang pakay ay matiyak na kada buwan ay mabibigyan ang mga public school teacher ng hardship allowance kapag sila ay na-assign sa mga liblib na komunidad.

Alam ‘nyo, maituturing na parang mga sundalo ang ating mga public school teacher pagdating sa paghahatid ng edukasyon. Kahit saan sila ma-assign, handa silang maghatid serbisyo, kahit na ito ay sa mga malalayo, at minsan pa nga ay mapanganib na lugar.

Halimbawa na lamang ay ang mga public school teacher na naka-assign sa Pag-asa Island sa munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Bukod sa ito ay 446 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Puerto Princesa, may nakaambang banta rin mula sa Tsina para sa mga nakatira rito. Inaangkin ng Tsina ang islang ito na nasa West Philippine Sea. Hindi na bago sa mga nakatira sa Pag-asa Island na matanaw ang mga bangka at barko ng Tsina mula sa kanilang kinatitirhan.

Sa ngayon ay may sampung titser ang nagtuturo mula kindergarten hanggang Grade 10 sa Pag-asa Integrated School.

Kahit malayo sa kanilang pamilya, pinili nilang magturo sa lugar na ito para matulungan ang mga estudyanteng naka-enrol sa paaralan.

Grabe ang sakripisyo ng mga guro na pumayag ma-assign dito. Inaabot sila ng limang araw sa paglalakbay sa dagat para makarating sa Pag-asa Island mula Puerto Princesa.

Isang halimbawa lang ‘yan. May mga guro ding lumalakad ng maraming kilometro, umaakyat ng bundok o kaya naman ay tinatawid ang ilog para makapagturo.

Kaya naman hangad ng inyong Kuya Pulong na maipasa na ng Kongreso ang ating panukalang batas na magtitiyak na mabibigyan ang mga guro ng sapat na hardship allowance kada buwan.

Dagdag benepisyo ito na dapat lang ay maipagkaloob sa ating mga guro na kahanga-hanga ang dedikasyon at sakripisyong iniaalay para bigyang-daan ang magandang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.