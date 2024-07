Cayanong kampeon sa Marikina 4-Cock

SUMIKLAB ang mga warrior ni sabong sensation Ka Rex Cayanong matapos sungkitin ang pangalawang sunod na kampeonato ngayong taon sa katatapos na 4-Cock Derby na binitawan sa ruweda ng San Roque Cockpit Arena sa Marikina City.

Gamit ang entry name na “Ka Rex 1.1M August 20 6- Stag Derby sa Antipolo”, umiskor ng perfect four points si Cayanong upang magkampeon sa pa-derby ng Five Angels ni Engr. Inday at inasiste ni Noel at ng SRCA Management.

Sa katunayan, tatlo silang nakakuha ng perfect points kaya kasama ni Cayanong bilang co-champions ang entries na “October 23 5 Stag Boynita SRCA” at ang “D & A Sept 27 2 Hits Ulutan sa Antipolo”.

Ibinangga ni veteran broadcast journalist Cayanong ang kanyang dalawang Mayahin at isang Sweater na cross sa Kelso upang talunin ang entry na “Arangkada Sto. Nino” at saglit lang pinatay ang Bulik na kalaban.

Nakuha ang pangalawang puntos nang pulbusin ang “Jerome July 29 2 Hits Ulutan”, isinunod ang “Fidel & Caloy” at huli ay ang “Delta Sigma Family PCCR”.

Pinalakpakan ng mga mamamago at sabungerong nagta-trabisya ang mga pandiinang manok ni Cayanong dahil mga showtime at sandali lang pinapatay ang mga kalaban.

Nakatuwang ni Cayanong sa paghanda ng manok ang handler na si Kagawad Carlito Torres, mananari Jun ” Barbers” Rubio at farm boys na sina Jonard Galang, Jhon Dreb Galang, Jhon Rey Cabigiting, Raniel Letretero at Richard Renz Singanon.

Habang si Ronald Tapar ang admin ng “Sabong On Air”.

Kamakailan lamang ay naghari rin si Cayanong sa MSK Angono Rizal 3-Cock Derby at patuloy na ikinokondisyon ang ibang panlaban nito para sa susunod na sasalihang derby. (Elech Dawa)