IBANG klase talaga ang Japan pagdating sa modernong teknolohiya.

Sabi nga, Japan is living in the future dahil sa dami ng kanilang natutuklasan na kakaiba at kapaki-pakinabang na imbensyon. Isa na rito ang CatsMe! app na kayang malaman kung nakakaramdam ng sakit ang mga pusa. Ang app na dinevelop ng Careology Researchers sa Nihon University ay gumamit ng 6,000 larawan ng mga pusa upang i-train ang AI sa hitsura ng mga pusang dumaranas ng sakit.

Sa pamamagitan nito, matutukoy ng app kung ang iyong alaga ay may karamdaman. Sa ulat, 95% ang bisa sa pag-detect kung ang pusa ay dumaranas ng sakit. Ani Kazuya Edamura, isa sa mga developer ng CatsMe! maganda ang naging feedback sa kanila ng mga nakagamit na ng kanilang app at nagtala ito ng 85% accuracy. “The AI can determine how much the cat’s current expression coincides with the rate of faces. We already have reports when the cats are in pain so we were able to give that feedback to the software.

As a result, the app is more than 95% accurate,” dagdag ni Edamura. Samantala, marami naman ang humihiling na mag-develop din ng ganitong app para naman sa mga aso.