Blessing Unekwe import ng UST sa Shakey’s National Invitationals

IPAPARADA ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ang 6-foot-2 Nigerian na middle blocker na si Blessing Unekwe bilang parte sa paghahanda nito at pagnanais na makamit ang unang korona sa pagsabak sa 12 koponan sa gaganapin na Shakey’s Super League National Invitationals sa Hulyo 10 hanggang 17.

Idinagdag ng Golden Tigresses ang Nigerian import na si Unekwe para lalong patibayin ang komposisyon sa nalalapit na UAAP Season 87 women’s volleyball tournament matapos kapusin sa kanilang kampanya na nagdulot sa pangalawang puwestong pagtatapos at pagkasya sa pilak na medalya nakaraang season.

Bubuuin naman ng 3-time NCAA champion College of St. Benilde, reigning UAAP champion National University, University of Batangas, Ateneo de Cagayan-Xavier University, Colegio De San Juan de Letran, University of Santo Tomas, Enderun Colleges, University of Southern Philippines Foundation, Lyceum of the Philippines University, Far Eastern University, University of San Carlos, at representante ng PRISAA ang ikalawang edisyon.

Itinanghal na unang kampeon ang De La Salle Lady Spikers habang pangalawa ang Adamson Lady Falcons. Pumangatlo naman ang UST Golden Tigresses at pang-apat ang Perpetual Lady Altas.

Kinilala bilang MVP si Shevana Maria Nicola Laput ng La Salle, Best Setter si Angelica Alcantara ng Adamson, Best Outside Hitter ang mula UST na si Angeline Poyos at La Salle Alleah Jan Malaluan habang Best Middle Blocker sina La Salle Thea Allison Gagate at Amie Provido.

Si Laput din ang naging Best Opposite habang Best Libero si UST team captain Ma. Bernadett Pepito.

Ang 6’2 middle blocker na si Unekwe ay miyembro ng Nigerian women’s volleyball team at kilalang pinakamahusay na middle blocker sa 2020 U-18 Girls African Volleyball Championship.

Ang kanyang karagdagan ay magbibigay taas at lakas sa middle blocker lineup ng Golden Tigresses, kasama ang dating Junior Golden Tigresses star na si Margaret Altea at nagbabalik na sina Bianca Plaza, Mae Coronado at Margaret Banagua.

Sumali si Unekwe sa isang promising rookie class na kinabibilangan ng Kapampangan recruit na si Ashlee Knop, kasama sina dating Junior Golden Tigresses Altea, Bien Arasan, Ysa Chua, Sandrine Escobar, Franzine Rameri, Francine Osis, Johna Ajero at Kaizah Huyno.

Si Unekwe ay nagsasanay kasama ang UST Golden Tigresses mula noong unang bahagi ng taong ito, ngunit opisyal na inihayag ng koponan ang kanyang pagsali nito lamang Sabado.

Dahil buo ang core ng UST, maliban sa pag-gradweyt ni Pierre Abellana, magkakaroon ng matinding agawan para sa silya sa komposisyon ng koponan sa susunod na season.

Nakatakdang lumaban ang Golden Tigresses sa 2024 Shakey’s Super League National Invitationals na magsisimula Miyerkoles, Hulyo 10, sa Ninoy Aquino Stadium. (Lito Oredo)