BINI may bagong kanta

Naging matagumpay 3-night first solo major concert ng BINI na ginanap sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City nitong June 28-30.

Opening pa lang ay nagpasabog na ang P-pop idol girl group sa kanilang non-stop 17-minute performance na talagang na-enjoy ng mga BLOOM, tawag sa fans ng grupo.

Bumenta rin sa mga BLOOM ang solo performances ng 8 members na sina Maloi, Jhoanna, Aiah, Colet, Gwen, Sheena, Stacey, at Mikha.

Napabilib naman ang mga BLOOM kay Gwen na kahit masama ang pakiramdam ay binigay pa rin nito ang kanyang best performance sa nasabing concert.

Sulit ang pagpila at nagastos ng mga BLOOM dahil tumagal ng tatlong oras ang ‘BINIverse’ kung saan pinerform ng BINI ang kanilang mga hit song gaya ng ‘Pantropiko’, ‘Salamin, Salamin’, ‘Lagi’, ‘Huwag Muna Tayong Umuwi’, ‘Karera’, at ‘Na Na Na’.

Pinerform din for the first time ng Nation’s Girl Group ang kanilang upcoming single na ‘Cherry on Top’ na ilalabas sa July 11.

Ito ang una nilang song para sa international market na composed nina Boy Matthews, GG Ramirez, Shintaro Yasuda, at Skylar Mones na mga naka-work ni Dua Lipa, Rihanna, at Ariana Grande at ng mga K-pop idol groups na BTS at TWICE.

Binigyan naman ng pamunuan ng New Frontier Theater ang BINI ng plaque of recognition bilang “First Filipino girl group to hold three outstanding sold out shows” sa nasabing venue.

Hindi naman nagpahuli ang mga Team Bahay na BLOOMs dahil napanood din nila ang livestream ng third at last night ng ‘BINIverse’ habang umabot naman sa mahigit 1 million posts sa X (dating Twitter) ang hashtag na #BINIVerse_TheFirstSoloConcert.

Sa huling gabi rin ng 3-night concert ay ni-reveal ng grupo ang kanilang mas malaking concert na ‘The Grand BINIverse’ na magaganap sa Araneta Colisuem sa October 4.

Tuwang-tuwa nga ang mga BLOOM na hindi nakapanood dahil may panibago silang chance na mapanood ang grupo sa isang concert at sa mas malaking venue pa, ha!

Congratulations, BINI!