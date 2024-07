Kapag talaga nakainom na ang ating mga kaibigan, kung anu-anong trip na ang kanilang ginagawa!

May mga sumasayaw na lang bigla, may tumatalon sa lupa at may umiiyak pa nga. Pero iba rin ang trip ng isang lalaki sa viral video ni @eiqyoung kung saan naging gin bender sya sa kaniyang trip. Imbes kasi na kamay gamitin sa pangtakip ng sinindihang gin, pisngi niya ang napagtripang gamitin! Makikita nga sa viral video na pagkatapos sindihan ang sikat na brand ng gin at lumagablab ang apoy nito, saka naman niya ito dinikit sa kaniyang pisngi at doon niya ito minix na tila baliw na mabilisang paggalaw sa ulo.

Oh ‘di ba, talagang mapapainom ka sa ganda ng pagkablend! Halos hindi na nga matanggal ang bibig ng alak sa kaniyang pisngi sa ganda ng paghalo niya rito. Tila proud pa nga si kuya sa kaniyang trip nang matapos niya ang pagbuhos sa pitsel! Kaya naman kahit mga netizen, natawa rin sa trip ni kuya at pinaulanan din nila ng nakakatawang komento ang comment section. “ instant ventosa,” komento ng isang netizen. “ gin bilog whitehead flavor,” aliw na saad naman ni Dwin. “ literal na never let them know your next move,” dagdag pa ng isa. Umani nang higit 1.4 million view ang nasabing video at pinusuan na rin ng nasa 74k user..