Ava Fajardo, Gilas Girls bibisita sa PSA Forum

BiISITA ang Gilas Pilipinas girls team na na-promote sa FIBA U-18 Asia Cup sa Philippine Sportswriters Association Forum sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex ngayong Martes, July 2, sasamahan ni coach Julie Amos ang team na pangungunahan ni captain Ava Fajardo, kasama si consultant at Gilas Women’s coach Pat Aquino.

Martes ng umaga din dumating ang Gilas girls mula sa tagumpay na kampanya sa Asia Cup tournament sa Shenzhen, China kung saan nila nakuha ang promotion sa Division A, sinikwat ng Pinay cagebelles ang korona ng Division B matapos walisin ang apat na laro tampok ang 95-64 drubbing sa Lebanon sa finale sa Futian Sports Park.

Alas-11 ng umaga ang umpisa ng Forum na hatid ng San Miguel Corp., PSC, POC, Milo, Smart/PLDT at 24/7 sports app ArenaPlus, naka-livestream ang Forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at une-ere nang delayed basis sa Radyo Pilipinas 2 na nagsi-share din nito sa kanilang official Facebook page.

Noong nakaraang buwan, guests din sa PSA Forum ang Gilas girls bago sinimulan ang kampanya sa SEABA U18 sa Ratchaburi, Thailand na qualifier ng Asia Cup. (Vladi Eduarte)