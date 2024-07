Anong ibig sabihin ng LGBTQ+?

Malaking pagtitipon ang nangyari sa Quezon City noong Sabado, June 22, na dinaluhan ng mga miyembro ng LGBTQ+ community ng bansa.

Nagkabuhol-buhol ang traffic dahil sa dami ng mga dumalo na LGBTQ+, mga national at local officials at maging ambassadors ng Australia, Canada, Colombia, Czech Republic, France, Germany, United Kingdom, United States o kanilang mga representatives at maging mga miyembro ng Equal Rights Coalition ng Belgium, Ireland at Netherlands.

Naudlot ang kasayahan at natapos nang maaga dahil sa malakas na ulan.

Kapuri-puri ang ginawa ng Quezon City government na pinamumunuan ni Mayor Joy Belmonte sa pag-sponsor ng kasayahan na tinaguriang Quezon City Pride Festival.

Dahan-dahan kinikilala ng mga Pinoy ang mga LGBTQ+ dahil sa kanilang angking pambihirang talino sa anumang papasukin nilang gawain sa pelikula, radyo at television, advertising, beauty enhancement profession.

Pero ‘di pa rin tanggap nang lubusan ang LGBTQ+ ng buong bansa.

Sa aking kinauupuan, malayong mangyari na papayagan ng mga Pinoy ang same-sex marriage kahit na ito ay pinapayagan na sa maraming bansa sa Europa at sa America.

Matanong ko nga lang, anong ibig sabihin ng “Q” at “+” sa LGBTQ+?

Okay, L stands for lesbian, G stands for gay, B stands for bisexual, T stands for transgender. Ang transgender ay cross-dresser o yung babae na nagdadamit lalake, at lalake na nagdadamit babae. Isa pang ibig sabihin ng transgender ay yung lalake o babae na nagpa-sex change.

Ang Q daw stands for queer. Huh! Queer is defined in the dictionary as “odd, strange, weird.” Ibig bang sabihin ay may diperensiya sa pag-iisip ang mga queer sa LGBTQ+?

At ano naman po ang +? Ang alam ko sa + o plus ay mathematical sign meaning addition o karagdagan.

At the risk of offending the LGBTQ+ community, wala akong ibig sabihing masama sa aking mga tinanong sa itaas.

Kasi ang alam ko sa local dialects ang gay ay bakla o bading at ang lesbian ay tomboy o T-bird, at ang bisexual ay puwede sa babae o lalake.

Bakit sinabi ko kanina na ‘di pa tanggap nang lubusan ang LGBTQ+ sa bansa?

Ang Ladlad party-list ay hindi pinayagang sumali noong 2010 election.

Ang Commission on Elections o Comelec ang may pakana na ‘di ipasali sa eleksiyon ang Ladlad on “moral and religious grounds.”