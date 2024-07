Alden Richards ni-like seksing pic ni Kathryn Bernardo

Ang bongga talaga ni Kathryn Bernardo dahil nagkagulo ang fans at netizens sa latest post niya sa social media!

Sey ni Kathryn sa kanyang latest socmed post, “It’s almost time for the Century Tuna Superbods Finals Night! Support your fave and make your vote count.”

Eh nakasuot lang si Kathryn ng red bra at white joggings pants. Kitang-kita nga ang abs niya, na talaga namang ang bongga.

Reaksyon nga ng fans, netizens, very toned daw body, abs ni Kathryn!

Siyempre, sobrang kinabiliban ng fans, netizens ang post na iyon ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla, nas as of 4:00pm nitong Lunes ay may 296,221 likes na.

Kilig-kiligan din ang KathDen fans dahil isa sa mga nag-like ay si Alden Richards.

Eh nag-like rin si Dominic Roque na inili-link din kay Kathryn, ha!

Bongga!

Napa-react si Alden Richards sa pagpi-flex ni Kathryn Bernardo ng abs.

Muli magsasama ang dalawa sa sequel na “Hello, Love, Again”.