AI ng TVJ nagsayaw sa ‘EB’

Naloka ang Legit Dabarkads nang mapanood nitong Lunes ng tanghali ang inaabangang dance production number ng OG hosts ng ‘Eat Bulaga’ na sina dating Senate President Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon.

Kumasa kasi ang TVJ sa hamon nina Maine Mendoza at Miles Ocampo na magsayaw naman sa ‘EB’ stage ang tatlo sa first anniversary celebration ng noontime show nila sa TV5.

Super flex pa ni Bossing Vic sa sayaw na gagawin nila ng kuya Tito niya at ni Henyo Master Joey.

Naaliw talaga ang studio audience, Team Bahay, at Team Online nang ipinakita na sa screen ang inaabangang dance number. ‘AI’ or computer generated lang pala na Tito, Vic, at Joey ang sasayaw at hindi ang totoong TVJ.

Hagalpakan sa studio ang Dabarkads na sina Maine, Miles, Allan K, Carren Eistrup, at Atasha Muhlach habang pinapanood ang pagsasayaw ng AI ng iconic trio.

Samantala, binalikan ng ‘Eat Bulaga’ ang lahat ng highlights sa show nila mula nung unang araw na umere sila sa TV5 last year.

Flinex ng ‘EB’ na kahit isang taon pa lang sila sa Kapatid network ay marami na silang nagawa at patuloy ang paglaki ng Dabarkads family nila. Dumagdag nga sa pamilya nila sina Atasha, Yanyan de Jesus, at ang Singing Queens.

Tulad nang nakagawian, taped at hindi pa rin nag-live nitong Lunes ang ‘Eat Bulaga’. Every Monday at Tuesday kasi ay hindi live ang napapanood nating noontime show sa TV5. Sa July 30 naman ise-celebrate ng ‘EB’ ang kanilang 45th Anniversary.

Happy One on TV5, Dabarkads!