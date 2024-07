9 Chinese inakyat-baba mga barko sa Manila Bay, dinakma ng BI

SIYAM na Chinese ang dinampot ng Bureau of Immigration (BI) makaraang maaktuhan ang mga ito na akyat-panaog sa mga barko sa Manila Bay na malinaw na paglabag sa mga kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, nangyari ang pinakahuling insidente ng paglabag ng mga Chinese nang makita silang ilegal na bumababa sa tatlong bangkang de motor sa baybayin ng Parañaque Fishport sa Barangay Dongalo, Parañaque City bandang alas 4:30 nang hapon noong Hunyo 29.

Inaresto ng mga ahente ng intelligence division ng ahensiya ang mga Chinese sa bisa ng mission order at pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sa ulat ng BI intelligence division (ID), ilang buwan silang nagsagawa ng surveillance at intelligence gathering laban sa mga dayuhan batay sa natanggap nilang impormasyon na ilang beses na sumasakay at bumababa ng barko sa Manila Bay ang siyam na Tsino.

Kinilala ang mga ito na sina Li Weilin, Liu Peng, Wang Yong, Huang Haibing, Gong Yuan Ju, Zhang Tao, Dai Guang Yuan, Li Jiang Yu at Kang Tian De na nasa pagitan ng edad 33-54.

Apat sa kanila ay may mga pasaporte at may hawak na 9G visa batay sa petisyon ng isang engineering company sa Pilipinas habang wala namang dokumento ang lima.

“We have reasons to suspect that these individuals are engaging in illegal work in vessels along Manila Bay. Their visas limit their work to a company in Pasay City and nowhere else.

Foreign nationals with valid working visas, if found to be working in a different company, are violating the conditions of their stay,” dagdag ng opisyal. Dinala ang mga ito sa pasilidad ng BI sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City.(Mina Navarro)