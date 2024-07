6 sinampolan sa Wattah Wattah basaan

NAHAHARAP sa patong-patong na kaso ang anim umanong pasaway sa viral video ng basaan sa kasagsagan ng Wattah Wattah Festival sa San Juan CIty noong Hunyo 24.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, kabilang ang anim sa mga nakilala at nahuli ng kani-kanilang mga barangay na nasapol sa video habang walang pakialam na nambabasa ng mga motorista at dumaraan sa lugar at puwersahang nambukas ng mga bintana at pinto ng mga sasakyan sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan.

Aniya, kakasuhan ang mga ito ng unjust vexation, malicious mischief at slander. Hindi rin pinalagpas ng alkalde ang insidente ng pananaboy umano ng asido sa lugar kaya mahigpit niyang iniutos sa pulisya na hanapin ang suspek at kasuhan.

Samantala, para patunayang seryoso siya na parusahan ang mga abusadong taga-lungsod, personal na sinamahan ni Zamora ang rider na si Eustaquio Rapal na nagreklamo sa piskalya laban sa taga-Barangay Batisna nasapol ng CCTV habang hina-harass siya.

Samantala, marami pa umanong lumutang sa pulisya para magreklamo pero nag-usap na lang ang mga ito para hindi na umabot sa korte ang kaso.

Samantala, asahan na rin umano na wala nang magaganap na parada ng basaan o basbasan sa susunod na taon dahil sa plano ng mga barangay na paglalagay ng isang ‘Basaan Zone’ na pagdarausan ng basaan. (Vick Aquino)