6 bugaw ng mga menor de edad, dayuhan yari sa NBI

ISANG Chinese at limang Pinoy na galamay umano ng sindikato sa human trafficking ang nasakote ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) dahil sa pag-recruit at pambubugaw sa mga menor de edad at dayuhan sa isang condominium unit sa Quezon City noong Biyernes.

Kinilala ni NBI Director Jaime Santiago ang mga naaresto na sina Moises Bognot, Jermaine Villanueva, Glenn Paolo Solijon, Darwin Tagalog, Lance Clifford Ungriano, Nighjer Teriote at ang Tsino na si Zhang Wenyou.

Samantala, nailigtas sa ikinasang entrapment at rescue operation ang 11 biktima – pito rito ay mga Pinay na edad 13 hanggang 17, tatlong Russian at isang Kazakhstan na nasa edad 30 hanggang 32.

Nag-ugat ang operasyon ng NBI mula sa natanggap nilang liham sa La Familia Rescue, isang non-profit organization, kung saan ibinunyag nito na isang sindikato sa human trafficking ang nagbubugaw ng mga menor de edad at mga dayuhan sa mayayaman nilang kliyente.

Anila, sumisingil ang sindikato ng P5,000 sa kanilang kliyente sa kada menor de edad na nais nilang maka-sex at tig-P45,000 naman sa kada dayuhan

Itinuturong mastermind ng sindikato sina Nighjer, Teorite at Zhang Wenyou, ang mga inginuso rin na utak sa human trafficking na naaresto sa isang casino at hotel sa Parañaque City.

Samantala, ang mga Chinese na nasa bansa ang naging daan umano para makapasok sa Pilipinas ang mga dayuhan.

Kumbinsido rin si NBI Cybercrime Division Chief Atty. Jeremy Lotoc na may ugnayan ang isang Chinese organized crime group (OCG) at Russian OCG sa recruitment ng mga biktima.

“Ang methodology po kasi nila, halimbawa meron silang group ng mga human trafficked persons, dadalhin sa Pinas. After two to three weeks, ililipat naman nila ‘yung grupo na ‘yan. Either Thailand, Singapore, Dubai, or China.

So may ibang grupo na naman na papalit.

So parang umiikot po, para hindi magkaroon ng familiarity,” paliwanag ni Lotoc.

Sinampahan ang mga suspek ng kasong paglabag sa Section 9 o Qualified Trafficking in Person sa ilalim ng R.A. 10364 , Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 sa ilalim ng Section 6 ng R.A.

10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 (Juliet de Loza-Cudia)