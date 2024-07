3 Tsino sa scam farm binitbit ng immigration

TATLONG Chinese ang binitbit ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) kasama ang Presidential Anti-Organized Crime (PAOCC) nang maaktuhan nila ang mga ito sa isang villa ng Fontana Leisure Park sa Clark Freeport Zone sa Pampanga noong nakaraang linggo.

Ayon kay BI intelligence division chief Fortunato Manahan, Jr.,pinasok nila ang Fontana Leisure Park kasama ang puwersa ng PAOCC, Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP) at Clark Development Corporation (CDC) para dakpin ang mga Chinese boss ng scam farm sa Porac, Pampanga noong Hunyo 28.

Gayunman, bigo ang mga awtoridad na mabulaga ang kanilang mga target at sa halip ay ang tatlong Tsino na kinilalang sina Huang Shuzhen, 23 anyos, Chen Qianfang, 46 anyos at Huang Zaicheng, 54 anyos ang naabutan nila sa isang villa rito.

Walang naipakitang mga dokumento ang tatlo kaya inilagay sila sa mga undocumented alien ng ahensya.

Agad silang inaresto at inilipat sa PAOCC facility sa Pasay, City para imbestigahan ang kanilang koneksyon sa mga scam farm sa Porac.

Kasabay nito, binalaan ni BI Commissioner Norman Tansingco ang mga ilegal na dayuhan na huwag abusuhin ang mabuting pakikitungo ng bansa.

“Government forces are now closely coordinating to locate and arrest aliens who may be staying here illegally.We thank the PAOCC and our partner agencies for supporting our fight against illegal aliens,” dagdag ni Tansingco. (Mina Navarro)