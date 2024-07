SA kagustuhang magka-boyfriend, isang Dutch model ang nagpa-exam para makahanap ng dyo-dyowain.

Dahil dito, nakatanggap ang kinilalang si Vera Dijkmans, 27 anyos, ng higit 5,000 tugon sa nag-viral nilang pa-exam sa mga nagbabalak manligaw sa kanya.

Ayon sa isang pahayag, nasa 15 tanong ang kailangan sagutin ng potensiyal na manliligaw ni Dijkmans.

Sa lahat ng sumagot, tinanggihan niya lang ito.

Kabilang sa mga tanong sa nasabing exam ang kanilang astrological sign, Twitter account, full-time na trabaho, kung mayroon silang mga anak at gusto sila, kung nakatira sila kasama ng kanilang mga magulang at kung may kotse ang mga ito.

Tinanong din niya kung ilan ang naging ex ng mga ito at kung napanatili ba nila ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga ito.

Kasama rin sa tanong kung ang aplikante ay kasalukuyang kasal o nakikipag-date sa isang tao, kung mayroon silang ‘booty calls’ o kung nakita nilang katanggap-tanggap na patulan ang kanyang mga kaibigan.

Para mas makilala sila, tinanong din ni Dijkmans ang mga aplikante tungkol sa mga partikular na libangan at interes nila tulad ng kung nanonood ba ang mga ito ng Avatar (ATLA) o nakikinig sa The Weeknd, Future, Drake o Travis Scott.

Tinanong din niya kung itinuturing ng aplikante ang kanilang sarili na “douchey.”

“After going through most of them, I found just three guys who I thought were suitable,” ani Dijkmans.

Sinabi ng modelo na nakipag-date siya sa mga lalaking iyon pero hindi siya nakipag-ugnayan sa sinuman sa kanila.

“I’m currently still single,” aniya. Pero disappointing result daw ang naging experiment niya dahil wala siyang nagustuhan ni isa sa mga ito.

Sinabi rin ni Dijkmans na maraming may kakaibang aplikasyon kabilang ang isang lalaki na nag-alok na makipagpalitan ng mga sample ng dugo.

Samantala, sinabi naman ng isang lalaki na nakatira siya sa kanyang mga magulang at wala pang sasakyan pero meron siyang dalawang bangka.

May mga sikat na personalidad ding nagtangkang i-DM siya.

Sarado na raw ang pinto ng kanyang paghahanap ng dyowa pero panatilihing bukas ang kanyang mga opsyon.

“I don’t think I should have to compromise on my needs. I’d rather be single until I find the man I’m meant to be with,” ani nito.

Si Dijkmans ay mayroong mahigit 5.5 milyong follower sa Instagram. Mayroon din siyang mga account sa TikTok, Snapchat, at OnlyFans. (Vince Pagaduan)