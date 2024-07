Sumadsad ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng PUBLiCUS Asia Inc.

Ayon sa PAHAYAG Second Quarter 2024 (PQ2-2024) survey, nanatiling malakas ang overall performance rating ng Marcos administration sa 51%.

Namantine ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang approval rating na 44% at trust rating na 33%. Gayunman, ang approval ratings nito sa North Central Luzon (NCL), na itinuturing nitong balwarte, ay bumaba sa 49% mula sa 52% noong Q1.

Malaki naman ang ibinaba ng rating ni VP Duterte. Mula sa 53% noong Q1, bumaba sa 46% ang approval rating nito, at bagsak din ang trust rating ng limang puntos, mula 46% ay naging 41%.

Sa balwarte ni Marcos na NCL, malaki ang ibinaba ng approval rating ni Duterte, mula 47% ay naging 38%. Kahit na sa balwarte nito sa Mindanao, malaki rin ang binaba ng approval ratings nito, mula 75% ay naging 68%, habang ang trust ratings ay bagsak din, mula 67% ay naging 65%.

Sa kabila ng pagbagsak ng rating, ang bise presidente pa rin ang may pinakamataas na approval at trust ratings sa mga opisyal ng gobyerno. Isinagawa ang survey noong June 15-19, 2024 bago pa man nag-resign bilang secretary ng Department of Educa-tion si Duterte.

Mula nang maging Senate President si Sen. Francis “Chiz” Escudero, bumagsak ang rating nito. Dati ay mayroon itong 58% pero naging 47% sa Q2 ang approval rating habang ang trust rating ay bumaba rin mula 45% patungong 37%.

Bahagya naman umakyat ang rating nina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Chief Justice Alexander Gesmundo. Ang approval rating ni Romualdez ay umakyat, mula 25% ay naging 27%, habang ang trust rating ay naging 19% mula sa 18%. Napako sa 29% ang approval rating ni CJ Gesmundo habang ang trust rating ay umakyat, mula 20% ay naging 21%.

Ang survey ay nilahukan ng 1,507 respondent na pinili mula sa market research panel ng higit 200,000 registered Filipino voters na hawak ng Singapore office ng PureSpectrum, isang US-based panel marketplace.