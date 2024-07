Vic hiniritang magsayaw sina Tito, Joey

Isa sa dapat abangan sa first anniversary ng ‘Eat Bulaga’ ngayong Lunes, July 1, ay ang pagsasayaw nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon.

Tuluyan na ngang nahikayat nina Maine Mendoza, Miles Ocampo, Atasha Muhlach, at Ryzza Mae Dizon si Bossing Vic na sumayaw sa special day nila.

Nagsimula sa pangungulit at lokokan pero mukhang pagbibigyan ni Bossing Vic ang request ng Dabarkads girls na magsayaw siya sa ‘EB’ stage sa unang anniversary ng noontime show nila sa TV5.

Nitong Sabado ay tinanggap na nga ni Vic ang hamon sa kanya na mag-production dance number sa Kapatid noontime show at isasama raw niya sa pagsayaw ang Escalera brothers na sina dating Senate President Tito at Master Henyo Joey. Ang dalawa raw ang magiging back up dancers niya sa paghataw.

Nung una ay medyo umaayaw pa ang dalawa sa suggestion ni Bossing Vic, pero later on ay napapayag na rin niya sina Tito at Joey. G na raw sila at sasamahan si Vic magsayaw ngayong Lunes.

Ang tanong — ano ang sasayawin ng iconic trio sa ‘EB’? Bobonggahan daw nila ito dahil first time nila itong gagawin on national TV, kaya dapat abangan ng Dabarkads worldwide.

Advance Happy 1st Anniversary sa ‘Eat Bulaga’ sa TV5!