Taxi driver nang-bully gamit ang pen gun

ARESTADO ng mga nagpapatrulyang tauhan ng Manila Police District (MPD) ang isang taxi driver matapos itong magwala at maghamon ng away habang may hawak na pen gun sa Binondo, Maynila kahapon nang madaling araw.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 844 o Breach of Peace at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang suspek na si Saturnino Pampanga Lacibal Jr, 30 anyos, tubong Nueva Ecija at residente sa Tomas Mapua St., Tondo Maynila.

Ayon kina Pat. Ralp Aldrin Yamat at Pat. Gerald Mupas, nagsasagawa sila ng foot patrol pasado alas-dose nang madaling araw nang lumapit ang isang concerned citizen at inireklamo ang pagwawala ng suspek.

Nagtungo sa lugar ang dalawang pulis at naaktuhan ang suspek na sumisigaw at naghahamon ng away sa bawat dumaang tao habang hawak ang kanyang pen gun.

Dahan- dahan itong nilapitan ng mga pulis at inaresto ang suspek. (Juliet de Loza-Cudia)