Sydney Tancontian, Aislinn Yap humablot ng mga pilak

Isinukbit nina Sydney Sy-Tancontian at Aislinn Yap ang dalawang pilak na medalya ng ‘Pinas sa pagpangalawa sa kanilang mga katregorya sa siklab ng 2024 Asia-Oceania Sambo Championships nitong Sabado sa Forum de Macau Stadium sa Macau.

Nakuntento sa runner-up finish si six-time world medalists Pinay Sydney nang silatin ni Feruza Khurozova ng Uzbekistan sa women’s over+80kg division finals, 1-6.

Ginulantang din g Uzbek si world No.1 Arailyn Abenova ng Kazakhstan sa semifinals para magkasya ito sa bronze medal.

Olats din si Yap kay Kazakh Madina Yerzhan women’s under-80kg finale.

Pero nahigitan ng 26-anyos samboist ang tanso niya sa nakaraang edisyon ng torneong ito sa Astana sa parehong kategorya.

Kakasa pa sina Marianne Mariano, Jomary Torres, Robin Catalan, Godwin Langbayan, at Mcleary Ornido.

Naniniwala si Pilipinas Sambo Federation Inc. president Paolo Tancontian na maganda pa rin ang panimula ng bansa torneo sa kabila na ‘di pinalad magmedalya sina Chino Sy-Tancontian, Janry Pamor, at Aumaegel Princess Cortez.

“I consider this a good performance from our athletes compare to last year because we improve a lot in terms of medal we obtain, however we still have a lot of room for improvement and everyday is a learning process becuse Asia is considered a world class level a,” ani Tancontian Linggo sa Abante Sports. “80% of world champion came from Asia, kaya may chance na tayo and grabe ang improvement at isa na tayo sa strongest in Asia, kahit youngest in NSA (national sports association) tayo.” (Gerard Arce)