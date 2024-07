Rayver Cruz ‘di pinagseselosan si Stell

Dahil sa mga banters as competing coaches at duets nila sa ‘The Voice Generations,’ naka-develop ng following at naging tandem sina Julie Anne San Jose at Stell Ajero ng SB19.

Dahil doon, nagkaroon pa ng clamor na pagsamahiin sila sa isang concert — na magaganap na on July 27 and 28 sa New Frontier Theater, ang ‘Julie x Stell: Ang Ating Tinig’.

Kaya naman nang saglit naming matsika and other half ng JulieVer on-and-off cam love team na si Rayver Cruz sa press conference ng Kapuso world tour, deretsahan na namin siyang tinanong kung may naramdaman ba siyang selos ngayong naipapareha sa iba ang kanyang minumutyang si Julie Anne?

“Wala. Never naman. Lahat naman ng success ni Jules, kahit ano pa ‘yan, sobrang proud ako,” sey ni Rayver.

In fact, first day raw ng concert ay manonood siya agad bilang suporta sa kasintahan.

“Hindi mo naman talaga made-deny ang tandem nila. Para silang halimaw pagdating sa pagkanta. Nakita naman natin ang [vocal] range ni Stell. tapos, si Julie rin. Excited ako sa mga magiging performances nila.”

Sa US leg ng Kapuso world tour ay kasama ang JulieVer along with Boobay, Ai Ai delas Alas, Isko Moreno, at Alden Richards.

Sa City National Grove sa Anaheim, California magaganap ang August 9 show, habang sa South San Francisco High School naman a Sanfo magaganap ang August 10 show.

Kasama rin sa Japan leg on September 1 ang JulieVer at kasama naman nila rito ang RuCa tandem nina Ruru Madrid at Bianca Umali at sina Jillian Ward at Ken Chan ng ‘Abot-Kamay na Pangarap’.