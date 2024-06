Pinay beauty pasok sa most beautiful women in Asia

Ibang-iba talaga ang gandang Pilipina. Sa morenang kulay, sa ganda ng buhok at sa ngiti pa lang ay panalong-panalo na kaya naman pumasok ang Pinay beauties bilang 4th most beautiful women in Asia.

Ayon sa survey ng finance website Insider Monkey, sa mga bansang may naggagandagang dilag ay pumang-apat ang gandang Pinay na nakakuha ng 0.85% sa “20 Countries with Most Beautiful Women in Asia.”

Pasok sa top 5 Most Beautiful Women in Asia ay ang kababaihan mula Japan (#2), Vietnam (#3), Pinay beauties (#4) at Iran (#5).

Sumunod naman sa listahan anc mga magagandang dilag mula sa Malaysia, India, China, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Macau, Bhutan, Taiwan, Kazakhstan, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, at Laos.

Paliwanag ng Insider Monkey na tanging ang mga Pinay lamang ang mayroong unique blend ng pinaghalong Asian at Spanish features at ang mga Pinay din ang may maalindog na korte ng katawan.

Nanguna naman sa survey ay kababaihang taga-South Korea na nahirang bilang most beautiful women in Asia at hindi na alintana ang mga retoke o plastic surgery na normal nang ginagawa sa bansa.

Kahit na marami na ang nagbago ang anyo at hitsura dahil sa pagpaparetoke ay malamang na pumasok ang nakabibighaning ganda ng bagong mukha ng Koreana.

Base sa survey ang mga ranked countries ay mula sa kanilang multiple sources at doon na nakuha ang final list na kung saan ang nangungunang bansa na may pinakamagandang babae ay nakakuha ng isang puntos na sinakop na ng mga Koreana. (Vick Aquino)