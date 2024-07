Isang Filipino-Australian live painter ang sumisikat sa Australia dahil sa mga patok niyang painting sa mga kasalan.

Kapag present ang Filipino-Australian artist na si Michelle Angelique sa mga kasalan sa Australia, paniguradong memorable ito dahil kaya niyang palabasin sa kanyang mga obra ang emosyon at kuwento ng mga bagong kasal.

Isang award-winning portraitist si Michelle na nakatira sa Blue Mountains, New South Wales.

Bilang isang live wedding painter, ipinapakita ni Michelle ang kanyang talento sa mismong araw ng kasal: Sinisimulan niya ang painting bago mag-umpisa ang wedding rites hanggang sa reception.

“I fell into it after a woman emailed me about this new trend in America called ‘live wedding painting,’” kuwento ni Michelle kung paano niya pinasok ang wedding industry bilang artist sa panayam ng SBS Australia.

“She wanted me to do a live painting of her wedding in the Hunter Valley. She wanted a portrait with the giant tree with the field in the background, as well as their dog walking down the aisle,” dagdag niya.

Sa araw ng kasal ng mga kliyente, dumarating si Michelle sa venue isang oras bago ang wedding para ipinta sa canvas ang backdrop.

Idadagdag na lang niya ang bride at groom sa painting at pati mga bisita ‘pag dumating na ang mga ito.

Bago maging isang full-time artist, nagtrabaho si Michelle sa mailroom at nagkaroon siya ng tendonitis—ang rason kung bakit nag-resign siya sa trabaho at nagdesisyon na mag-focus sa kanyang passion.

“I was always drawn to people when it comes to creating art. If you drew someone during their special day or if you drew a loved one who has passed away… it’s sentimental and meaningful,” aniya pa.

Isa sa mga paboritong gawa ni Michelle ay ang kanyang winning piece sa Epping Arts Fair na mayroong Australian at Filipino elements.

Tinawag niya itong “Red Flags.”