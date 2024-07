Uutangan ng administrasyong Marcos Jr. ng $1.25 bilyon o P72.5 bilyon ang World Bank para sa Infrastructure for Safer and Resilient Schools Project at sa Philippines Second Sustainable Recovery Development Policy Loan.

Ayon sa World Bank (WB), inaprubahan na ng Board of Executive Directors nito ang dalawang pautang sa Pilipinas. Nagkakahalagang $500 milyon o P29 bilyon ang Infrastructure for Safer and Resilient Schools Project.

Dinisenyo ito para sa piling nga rehiyon sa bansa. Layunin nitong mapalakas ang kakayanan ng mga paaralan na magpatuloy ang mga klase kahit matamaan ito ng kalamidad. Ang Department of Education at Department of Public Works and Highways ang magpapatupad nito.

Gagamitin naman ang $750 milyon o P43.5 bilyong Philippines Second Sustainable Recovery Development Policy Loan para suportahan ang mga reporma para maka enganyo ng mga mamumuhunan sa infrastructure, domestic shipping, pagsulong sa renewable energy, at pangangalaga sa kalikasan.

Sabi ni World Bank Senior Economist Ralph Van Doorn, mas mabilis magiging green economy ang Pilipinas sa pagsulong ng mga repormang gagawin sa pautang. (Eileen Mencias)