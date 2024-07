Paulo Avelino naiyak sa nuptial shoot nila ni Kim Chiu

Kilig to the max ang behind the scene (BTS) video nina Paulo Avelino at Kim Chiu sa taping series nila na ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

Nagulat naman ang mga netizen nang maiyak si Paulo sa nasabing BTS video na nilabas ng streaming app na Viu.

Sa ilang beses nga raw na gumawa ng nuptial scene si Paulo ay ngayon lang daw naiyak ang Kapamilya actor.

“Pau, ilang beses ka na kinasal sa past projects mo at sa mga wrap scenes rin ng shows mo, pero bakit ka naiyak sa ‘WWWSK’ (‘What’s Wrong with Secretary Kim’)?”

May isang faney tuloy ang nag-reply sa nasabing post sa X (dating Twitter), “Kasi love niya si Kim. Hindi fake ang ipinakita niya dito from start to end ng series. Attached na attached na kasi siya kay Kim dito… dahil sa series na ‘to mas naging close sila… nakilala nila ang bawat isa.”

Kahit nga raw in character sina Kim at Paulo bilang Sec. Kim at BMC ay makikita mo raw na parang totohanan na ang pagmamahal nila sa isa’t isa.

“Hindi na KimDon eto kasi KimPau offcam moments na huhuhu. Grabe ramdam mo ‘yung pagmamahal nila sa isa’t isa kasi dito talaga lahat nagsimula na super duper sila, naging close and nakilala nila isa’t isa. Huhuhu tapos now mas minahal nila isa’t isa huhuhu,” sey pa ng isang KimPau fan.

Mukhang matatagalan pa bago masagot ni Paulo kung bakit siya naiyak sa wrap scene nila sa series dahil nasa Birmingham, United Kingdom pa ang dalawa para sa Barrio Fiesta doon.

Bonggels! (Byx Almacen)