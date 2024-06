Pabs Cabalejo, Heart Ofa Champion banderang-tapos

HALOS walang kalaban si Heart Of a Champion nang sikwatin ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Mabilis na lumabas ng aparato ang kabayong sinakyan ni Pablito ‘Pabs’ Cabalejo upang magtrangko at makalamang agad ng anim na kabayo sa pumapangalawang si Moderna sa kalagitnaan ng harurutan.

Sa far turn ay pinapakain na ng alikabok ni Heart Ofa Champion ang mga katunggali kaya sa rektahan ay beripikadong magaan na mananalo siya.

Tinawid nito ang meta na halos mahigit na 10 kabayo ang agwat sa bumuntot na si Star Of The Show, tersero si Moderna at pumang-apat si Malbatan Island.

Pumoste si Heart Ofa Champion ng 1:25.8 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ng winning horse owner na si Feliciano Dela Cruz ang P22k added cash prize.

Kumopo rin ang breeder nang nanalong kabayo ng P4,500, may P1k at P500 ang second at third placers, ayon sa pagkakasunod.

Ang kaganapan ay isa sa pitong pinakawalang karera ng MMTC sa nasabing araw. (Elech Dawa)