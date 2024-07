Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pamimigay ng P5,000 cash assis¬tance at bigas sa may 8,000 kuwalipikadong residente ng Leyte sa ilalim ng dalawang program na kanyang isinulong.

Ayon kay Romualdez, kinatawan ng unang distrito ng Leyte, tuloy-tuloy ang pagtulong ng admi¬nistrasyong Duterte sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong.

“Kayo po ang ibinilin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na tulungan at siguruhin ang kapakanan sa panahong ito,” sabi ni Romualdez.

“Dito natin ipinadadama ang kalinga ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at inilalapit ang serbisyo ng gobyerno para doon sa mga kailangan ng tulong. Saang sulok man kayo ng Pilipinas, aabutin namin kayo,” dagdag pa nito.

Dumalo si Romualdez sa distribusyon ng ayuda sa ilalim ng Cash and Rice Distribution (CARD) Program at Integrated Scholarship and Incentives for the Youth (ISIP for the Youth) Program sa magkahiwalay na event noong Sabado.

Para sa CARD Program, may 5,000 kuwalipikadong benepisyaryo na nakatanggap ng tig-P5,000 sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) Program ng Department of Social and Welfare Development, at 20 kilong bigas sa isang simpleng seremonya sa Tacloban Astrodome sa Tacloban City.

Nasa 3,000 kuwalipikadong benepisyaryo naman ang nakatanggap ng tig-P5,000 cash assistance at limang kilong bigas sa event na ginanap sa Alba Hall ng Leyte Normal University. (Billy Begas)