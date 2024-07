Novak Djokovic atat na agad ihambalos raketa sa Wimby

DESIDIDONG sumabak sa 137th Wimbledon Championships 2024 si Novak Djokovic walang isang buwan matapos operahan ang tuhod.

Sa Martes (araw sa Manila) na ang umpisa ng grass-court tournament sa London, England.

Galing sa All England Club ang pito sa 24 grand slam titles ni Djokovic.

Nagka-injury sa kanang tuhod ang 37-year-old Serbian sa five-set win kay Francisco Cerundulo sa fourth round ng French Open noong nakaraang buwan. Umayaw na siya bago ang quarterfinals, at inoperahan noong June 5.

Nag-e-ensayo sa All England Club si Djoko, may gray sleeve sa kanang tuhod.

“Confident about the health of my knee,” paniniguro niya.

Iba aniya sa kanya ang dating ng Wimbledon.

“The thought of me missing Wimbledon was just not correct,” dagdag niya.

At wala siyang balak maghinay-hinay.

“I don’t see myself holding back,” giit ng tenista. “Really, I go all in. I go full out.” (Vladi Eduarte)