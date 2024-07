HINIMOK ng Northern Luzon Command (NOLCOM) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mga natitira pang miyembro ng teroristang grupong New Peoples Army (NPA) sumuko na at magbalik-loob sa pamahalaan kaysa maubos sila sa pakikipaglaban..

Ayon kay NOLCOM Commander Lt General Fernyl G. Buca handa ang gobyerno na muli silang tanggapin at bigyan ng pagkakataong magbagong-buhay.

Ginawa ng AFP ang panawagan matapos masawi ang 10 lider at mga miyembro ng Komiteng Rehiyong Gitnang Luzon (KRGL) sa isang engkwentro laban sa mga tauhan ng 84th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Pantabangan, Nueva Ecija noong nakaraang linggo.

Nakarekober din ang mga sundalo ng ilang matataas na kalibre ng baril, mga subersibong dokumento at personal na gamit ng mga nasawi sa lugar ng engkuwentro.

Mayroon din mga babaeng miyembro ng NPA ang nasawi sa labanan habang wala namang nasugatan o nasawi sa panig ng mga sundalo.

Binati naman ni Lt. Gen. Buca ang kanyang mga tauhan sa matagumpay na operasyon laban sa mga rebelde kasabay ng pagtiyak na hindi sila maglulubay hanggang hindi nauubos ang mga teroristang grupo sa lugar.(Edwin Balasa)